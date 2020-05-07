2020/05/07 | 19:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ٢٤ حالة شفاء من كورونا بالعراق يقابلها ٦٣ إصابة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (٢٤ حالة شفاء من كورونا بالعراق يقابلها ٦٣ إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (٢٤ حالة شفاء من كورونا بالعراق يقابلها ٦٣ إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).