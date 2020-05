ظهور بشار الأسد طفلا في أوبريت كويتي ضخم يثير الصدمة

2020/05/07 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اعتقال عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت على خلفية خروجهم بتظاهرة، مساء الأحد، انتقدوا فيها عدم مساعدتهم في التمكن من عودتهم إلى بلادهم في ظل تفشي وباء كورونا، وصفت السفارة المصرية تصرفات المحتجين بـ"غير المقبولة".

وكان عدد من المصريين الموجودين داخل مركزي إيواء فيالكويت، قد هتفوا "واحد، اثنين..



السفارة فين"، وذلك قبل أن "يتدخل رجال الأمن ويحكموا السيطرة عليهم، ويضبطوا عددا منهم ويتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

مظاهرات مصريين في الكويت مطالبين بالعودة...



والامن الكويتي يطلق عليهم الغاز المسيل للدموع

والذين يتواجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء.Posted by Ehab Sakr on Sunday, May 3, 2020

وقالت السفارة المصرية، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، "تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية".

وفي الوقت ذاته، أعلنت السفارة عن بدء تنظيم رحلات لعودة العالقين من مخالفي الإقامة الأسبوع الجاري.

وأوضحت أنه سيتم تسيير رحلتين الأسبوع الجاري تشمل إجلاء السيدات والأطفال وكبار السن، على أن تتبعها رحلات أخرى خلال الفترة القادمة"، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تقوم بتجهيز أماكن الحجر الصحي لهؤلاء العائدين.

