استمرار ايقاف الدوري العراقي الممتاز لغاية 22 ايار الجاري

2020/05/07 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، استمرار ايقاف الدوري لغاية 22 من الشهر الحالي، تزامناً مع قرارات وتوصيات خلية الأزمة الحكومية ،بانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص وباء كورونا. جاء ذلك اثناء الاجتماع التشاوري الذي جرى بمقر الاتحاد بين التطبيعية واندية الدوري الممتاز ، بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال رئيس التطبيعية اياد بنيان لـ"كلكامش برس" في "البداية نبارك للنجم الكروي عدنان درجال تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة، ونتمنى له الموفقية والنجاح في عمله". واضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة مصير الدوري الممتاز ، والاستماع الى وجهات النظر المختلفة من ممثلي الاندية، بعدها، تم الاتفاق على تمديد إيقاف مسابقة الدوري لغاية 22 من آيار الحالي".و اشار بنيان "نامل بعودة مسابقة الدوري ، وبقية النشاطات الكروية ، في حال تحسن الاوضاع بشكل عام في البلاد وانتهاء جائحة كورونا ،بما يتلائم مع توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم ،وقرارات خلية الازمة التي تؤكد على سلامة الجميع من مخاطر هذا الوباء".وفي نهاية الاجتماع أكد "ممثلو الاندية عن رضاهم التام وتضامنهم مع قرار التطبيعية، الداعم للاهتمام بسلامة الملاكات الادارية والتدريبية و اللاعبين والجمهور الكريم ووضعها بالمقام الأول مع ضرورة تطبيق قرارات خلية الازمة".

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