الصحة تسجل 63 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/07 | 19:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ اجمالي الاصابات 1626 حالة مؤكدة.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تم فحص (٢٨٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٠٦٠٤)".وأضافت انها "سجلت هذا اليوم (٦٣) إصابة 23 حالة منها في بغداد/ الرصافة، تسع في الكرخ، وحالة واحد مدينة الطب، 25 حالة في البصرة، وخمس حالات في محافظة كركوك".بينت الوزارة ان "سجلت اليوم 24 حالة شفاء موزعة اربع منها في كل من جانبي بغداد الكرخ والرصافة، ست منها في اربيل ، خمس في البصرة، حالتين اثنين في كل من بابل وصلاح الدين، وحالة في كربلاء".وأكدت "عدم تشكيل أي حالة وفاة ليبقى تراكمي الوفيات 102 حالة".وأوضحت الوزارة ان "مجموع الاصابات 2543 حالة لغاية الان شفي منها 1626 حالة، فيما يتلقى العلاج 815 حالة".

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