تطبيعية اتحاد الكرة تلتقي درجال وتصدر قراراً بشأن الدوري

2020/05/07 | 19:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قررت تطبيعية الاتحاد العراقي لكرة القدم استمرار ايقاف الدوري لغاية 22 من الشهر الحالي، تزامناً مع قرارات وتوصيات خلية الأزمة الحكومية، بانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص وباء كورونا.

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