ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الى 33 مليون شخص

2020/05/07 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بنحو 3.2 مليون شخص، ما يشير إلى اتساع نطاق عمليات تسريح الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية.وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين أشاروا إلى زيادة بمقدار 3 ملايين طلب إعانة بطالة.وتمثل بيانات هذا الأسبوع الانخفاض الخامس على التوالي في طلبات إعانة […]

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