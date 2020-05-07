2020/05/07 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- النجف

اعلن رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة النجف، علي الشيباني، الخميس (07 حزيران 2020)، استعداد النقابة لمساعدة عوائل شهداء التظاهرات في إقامة شكاوى ضد الحكومة السابقة.

وقال الشيباني في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إنه "تعلن نق

بغداد اليوم- بابل

اصدرت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الخميس، قرارات جديدة بخصوص اجراءات الوقائية من فيروس كورونا بالمحافظة.

وجاء في بيان رسمي للمحافظة تلقته (بغداد اليوم)، ان "خلية الأزمة في بابل قررت فتح المزارات الشيعية في أوق

بغداد اليوم- كردستان

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، حسم الحزب خياراته بترشيح وزير المالية في الحكومة السابقة فؤاد حسين لوزارة الخارجية بحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان لـ(بغداد اليوم)، انه " تبقت وزا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العاهل الاردني يهنئ الكاظمي لنيله ثقة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العاهل الاردني يهنئ الكاظمي لنيله ثقة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).