خلية الصقور تعلن مقتل انتحاريين اثنين تجهزا لمهاجمة المواطنين في نينوى

2020/05/07 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية ، الخميس 7 ايار 2020، قتل انتحاريين اثنين تجهزا لمهاجمة المواطنين في نينوى.

وقالت الخلية في بيان انه " بعملية خاصة ونوعية جدا نينوى قتلت خلية الصقور اثنين من الانتحاريين قرب جبال بادوش في جبال عطشان بمحافظة نينوى، وكان التنظيم يروم دفعهما بين المدنيين".

وبين انه " حدثت اصابة طفيفة لاحد افراد الاستخبارات خلال العملية".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شرطي بنيران قناص لداعش قرب ناحية ابي صيدا في ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطيا قتل بنيران قناص داعش في نقطة مرابطة قرب قرية شيخي في اطراف ناحية ابي صيدا 25 كم شما

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤولون امنيون بمدن جنوبية، عن الوصول لعدد من المتورطين بحوادث حرق الحصول والمحاصيل الزراعية فيما اعلنوا عن اتخاذ اجراءات امنية لحماية المحاصيل بالتنسيق مع الاهالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية عام

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس (07 ايار 2020)، مقتل إرهابيين انتحارين اثنين وتفجير عجلتين مفخختين في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة محمولة جوآ من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأ

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