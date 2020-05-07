نقابة المحامين في النجف تبلغ عوائل شهداء التظاهرات استعدادها لإقامة شكاوى ضد الحكومة السابقة

2020/05/07 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

اعلن رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة النجف، علي الشيباني، الخميس (07 حزيران 2020)، استعداد النقا...





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