عبر اتصال هاتفي.. العاهل الاردني يهنئ الكاظمي لنيل ثقة مجلس النواب

2020/05/07 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهنأ العاهل الاردني عبدالله الثاني، مساء اليوم الخميس ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.وأكد العاهل الاردني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، "اعتزازه بالعلاقات الأخوية المميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات".وشدد على "حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي برمته".كما عبد الله الثاني ، "وقوف المملكة إلى جانب العراق في جهود التصدي لوباء فيروس كورونا ".وتناول الاتصال "الجهود الثنائية والدولية، لمواجهة واحتواء الوباء، معرباً العاهل الاردني عن تمنياته للشعب العراقي بدوام الصحة والسلامة".

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