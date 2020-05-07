اعتقال متعاطي المخدرات في المحمودية

2020/05/07 | 20:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعتقلت درويات شرطة النجدة، اليوم الخميس، متعاطي المخدرات في المحمودية ببغداد.

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