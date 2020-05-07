اتحاد الكرة يجد حلاً لدفع رواتب كاتانيتش

2020/05/07 | 20:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وجدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، حلاً لدفع رواتب مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كتانيتش.

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