2020/05/07 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، كواليس تمرير حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داخل مجلس النواب ودور محمد الحلبوسي في ذلك.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللحظات الأخيرة كانت اغلب الكتل السياسية قد تراجعت عن دعم حكومة الكاظمي وكان فشل الحكومة قاب قوسين أو دنى إلا إن الأخير رضخ خلال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف كواليس تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف كواليس تمرير حكومة الكاظمي داخل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).