صحيفة أمريكية تتوقع انفجار قنبلة نووية فوق موسكو… والأخيرة ترد

2020/05/07 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توقعت صحيفة أمريكية سيناريو لانفجار قنبلة نووية فوق العاصمة الروسية، موسكو، مما أثار حالة من الغضب لدى أعضاء مجلس الدوما الروسي، وحذروا من المزاح مع روسيا بهذا الشكل.وقال عضو مجلس الدوما، ميخائيل شيريميت، لوكالة روسية اليوم الخميس، إنه “بدلا من أن تحاول الولايات المتحدة إنقاذ اقتصادها المنهار، يعملون على تخويف روسيا، كاشفة […]

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