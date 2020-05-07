امين عام الامم المتحدة يصدر بياناً بمناسبة تشكيل حكومة الكاظمي ويوجه مطالب محددة

2020/05/07 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "الأمين العام يعرب عن دعمه للحكومة الجديدة ويدعو إلى تنفيذ إصلاحات ذات مغزى تحقق تحسينات ملموسة في حياة الناس وتقوي المؤسسات الديمقراطية في العراق".

واضاف البيان، أن "الامين العام يكرر التأكيد على أهمية العمل لمصلحة جميع العراقيين من خلال عملية سياسية تمكن النساء والشباب وجميع الطوائف العراقية المتنوعة ، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية من المشاركة بنشاط".

وشجع الأمين العام على "الانتهاء بسرعة من تشكيل الحكومة ، بما في ذلك تعيين النساء في مناصب وزارية لم يتم شغلها بعد"، فيما أكد على "التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما للتصدي لوباء COVID-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".





وصوت مجلس النواب، فجر اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.

وصوّت المجلس -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- على 15 وزيراـ من أصل 22- فيما لم يحظَ خمسة مرشحين على ثقة البرلمان.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" عقب منح أعضاء حكومته الثقة، "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة..



سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

بغداد اليوم - بغداد

أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، قرارا جديدا بشأن حظر التجوال.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، "استنادا للتعليمات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والواردة في الكتاب المرقم 9754 تقرر إعادة العمل ب

بغداد اليوم- بغداد

هنأ العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وذكرت وسائل اعلام اردنية، انه وفي اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس، اكد الملك الاردني 1"اعتزازه بالعلاقات الأخوية المميزة ا

بغداد اليوم- النجف

اعلن رئيس فرع نقابة المحامين في محافظة النجف، علي الشيباني، الخميس (07 حزيران 2020)، استعداد النقابة لمساعدة عوائل شهداء التظاهرات في إقامة شكاوى ضد الحكومة السابقة.

وقال الشيباني في بيان تلقته(بغداد اليوم)، إنه "تعلن نق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امين عام الامم المتحدة يصدر بياناً بمناسبة تشكيل حكومة الكاظمي ويوجه مطالب محددة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امين عام الامم المتحدة يصدر بياناً بمناسبة تشكيل حكومة الكاظمي ويوجه مطالب محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).