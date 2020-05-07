2020/05/07 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ذي قار

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، الخميس، القبض على 4 اشقاء مطلوبين بقضية قتل بقضاء الغراف شمال المحافظة.

وقال إعلام شرطة ذي قار تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية شرطة قضاء الشطرة شمال ذي قار، تمكنت من القبض على 4 اشقاء مطلوبين في قضية قتل وقعت في شهر نيسان لعام 2019 بقرية المشاخيل في قضاء الغراف".

واضاف البيان أن "قوة من مركز شهداء الغراف توجهت الى محل تواجد المطلوبين بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتم نصب كمين محكم من خلاله تم القبض على كل من المتهم (ع .



ح .



ط ) البالغ من العمر 48 عاما والمتهم ( ف .



ح .



ط ) البالغ من العمر 51 عاما والمتهم ( أ .



ح .



ط ) البالغ من العمر 40 عاما والمتهم ( ك .



ف .



ح ) البالغ من العمر 26 عاما من سكان قضاء الغراف قرية ".

وتابع أن "الاوراق التحقيقية احيلت الى المحكمة المختصة وتقرر توقيفهم استنادا للمادة المطلوبين وفقها ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير اميركي، أن استثمارات داعش في العراق لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، تؤمن للتنظيم دخلا شهريا يصل إلى 4 ملايين دولار، مبينا أن تلك الاموال تساعد على إبقاء علاقة مع خلاياه النائمة، فهو يدفع شهريا 200-25

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت خلية الصقور الاستخبارية ، الخميس 7 ايار 2020، قتل انتحاريين اثنين تجهزا لمهاجمة المواطنين في نينوى.

وقالت الخلية في بيان انه " بعملية خاصة ونوعية جدا نينوى قتلت خلية الصقور اثنين من الانتحاريين قرب جبال

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شرطي بنيران قناص لداعش قرب ناحية ابي صيدا في ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطيا قتل بنيران قناص داعش في نقطة مرابطة قرب قرية شيخي في اطراف ناحية ابي صيدا 25 كم شما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة ذي قار: القبض على 4 اشقاء مطلوبين في قضية قتل بقضاء الغراف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة ذي قار: القبض على 4 اشقاء مطلوبين في قضية قتل بقضاء الغراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).