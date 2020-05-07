2020/05/07 | 20:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قال مسؤولون أميركيون إن حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" ارتفعت في ولاية واشنطن بعد رصد إقام...





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