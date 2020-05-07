اعادة الانتشار الامني في ناحية شهدت 6 خروقات خلال الاسابيع الماضية

2020/05/07 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الخميس، عن اعادة الانتشار في ناحية شمال شرق المحافظة.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الشرطة وبناءا على توجيهات مباشرة من قبل قائد الشرطة اللواء حامد الشمري اعادت الانتشار الامني في ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) وقراها بعد تعرضها الى خروقات امنية […]

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