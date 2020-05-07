قريباً… رفع أجور سيارات “التكسي” في دمشق

2020/05/07 | 20:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رفع تعرفة سيارات الأجرة “التكسي”، وتعديل عدادات تلك السيارات بما يتناسب مع التعرفة الجديدة، وسيتم تطبيق القرار خلال الأيام القادمة.وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق “مازن…

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