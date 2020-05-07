مناشدات رامي مخلوف تفتح ملفات صفقة سيريتل المشبوهة

2020/05/07 | 20:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار ظهور رجل الأعمال “رامي مخلوف” على فيسبوك، ومناشدته الرئيس “بشار الأسد” لـ “إنصافه” من مطالبة الحكومة له بـ 130 مليار ليرة، كمستحقات على شركة الاتصالات “سيريتل”، تساؤلات حول دور هذا الرجل في المرحلة المقبلة.…

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