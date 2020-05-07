2020/05/07 | 20:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوجه وزارة التربية بتثبيت المحاضرين في المحافظات ضمن موازنة 2020 واعتبارها تعيينات حذف واستحداث) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوجه وزارة التربية بتثبيت المحاضرين في المحافظات ضمن موازنة 2020 واعتبارها تعيينات حذف واستحداث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).