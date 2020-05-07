العراق..هذا ما طلبه السيد الحكيم من رئيس الوزراء العراقي الجديد

2020/05/07 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، بمكتبه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبارك له نيل حكومته الثقة من مجلس النواب....

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