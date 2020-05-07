2020/05/07 | 20:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 63 اصابة جديدة بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 63 اصابة جديدة بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).