كربلاء تدرس حالة اصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء وأصيبت مرة اخرى

2020/05/07 | 20:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء انها تدرس حالة متعافي من كورونا واصيب بها مرة اخرى دون ظهور اية اعراض.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل في تصريح لـ /المعلومة/، ان “حالة اصابة تماثلت للشفاء وبعد ايام اجريت له الفحوصات التي تجريها فرقنا الطبية للمتعافين بشكل دوري وجاءت نتائجها موجبة دون […]

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