الكاظمي لا يضيع الوقت،،تابع قرارات أول جلسة لمجلس الوزراء

2020/05/07 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقد أول جلسة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيلة عبرت البارحة من جلسة منح الثقة في البرلمان بـ15 وزيراً من أصل 20.وذكرت المصادر ان مجلس الوزراء، “قرر توجيه وزارة التربية بتثبيت جميع المحاضرين في المحافظات كافة على موازنة 2020”.واضافت المصادر انه “تم إلغاء […]

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