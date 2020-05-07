بالتفاصيل،،”تطور مفاجىء”ارتفاع صادرات الصين رغم أزمة كورونا

2020/05/07 | 20:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة الانباء الفرنسية تقريراً رصد تحول اقتصادي مفاجئ، حيث حققت الصادرات الصينية ارتفاعاً في نيسان/ابريل رغم تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ، مقابل تراجع في الواردات.وهذه المرة الأولى منذ بداية العام التي تحقق فيها صادرات العملاق الآسيوي ودعامة اقتصاده، نموا إيجابياً، بحسب بيانات نشرتها الخميس […]

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