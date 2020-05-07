مجلس الوزراء يصدر قرارات من بينها تثبيت المحاضرين في التربية وتخصيص منحة مالية

2020/05/07 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اصدر مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، بجلسته الاولى برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قراراً مهمًا يخص شريحة المحاضرين في وزارة التربية.ووجه مجلس الوزراء، وزارة التربيـة بتثبيت جميع المحاضرين فـي جميع المحافظات على الموازنة الجديدة لعام 2020 واعتبارها تعيينات حذف و استحداث للأعوام السابقة.وقرر المجلس، تعيين وزير النقل ناصر حسين وزيراً […]

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