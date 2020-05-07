الحكومة الجديدة تعقد أولى جلساتها وتتخذ قرارات عدة

2020/05/07 | 20:40 - المصدر: السومرية نيوز

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مجلس الوزراء يعلن تخصيص منح جديدة قدرها 70 الف دينار

مجلس الوزراء يوجه التربية بتثبيت جميع المحاضرين على الموازنة الجديدة

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