2020/05/07 | 20:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيص منحة جديدة 70 الف دينار تشمل 100 الف شخص من موازنة الهجرة والمهجرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/07 | 20:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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