2020/05/07 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادترأس رئيس مجلس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، جسلة مجلس الوزراء الاعتيادية.وذكر بيان، لمجلس الوزراء، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء الجديد يعقد جلسته الاعتيادية اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".وأضاف انه "تم توجيه وزارة التربية بتثبيت جميع المحاضرين على الموازنة الجديدة لعام 2020 واعتبارها تعيينات حذف واستحداث للاعوام السابقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء الجديد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).