مدير صحة نينوى: الحظر الشامل اتخذ اثر ضغوطات على المحافظ

2020/05/07 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداداكد فلاح الطائي، مدير عام صحة نينوى، اليوم الخميس، ان قرار الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت اتخذ بعد ضغوطات على المحافظ حفاظاً على الصحة العامة بالمحافظة.وقال الطائي لـ(بغداد اليوم)، ان "دائرة صحة نينوى ضد جميع القرارت والتوجيهات التي صدرت برفع حظر التجوال جزئيا او كليا ".وبين انه، "صحة نينوى مع بقاء حظر التجول والقرار اتخذه المحافظ بعد ضغوطات على المحافظ من قبل المواطنين والحاشية وبعض اعضاء خلية الازمة الذي تمنينا ان ترجع القرارات لصحة نينوى لمراجعتها".واشار الى ان "المؤسسات الصحية في نينوى تعرضت الى الدمار ولاتوجد لدينا قابلية لاستيعات اصابات".واكد انه "قدمنا كتب عديدة للمحافظ وابلغناه بان الغاء الحظر ستترب عليه امور خطيرة".

وأصدر محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، قرارا جديدا بشأن حظر التجوال.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، "استنادا للتعليمات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء والواردة في الكتاب المرقم 9754 تقرر إعادة العمل بحظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت وإعادة مدة الحظر من الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا".

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وقال مكتب العبادي في بيان، إن الاخير "استقبل في مكتبه الكاظمي، وبارك الع

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الحالات الجديدة المؤكد اصابتها بفيروس كورونا والبالغ عددها 23.

و اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي "تسجيل 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم ثلا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 محافظات.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أن "كوادر الصحة فحصت 2878 نموذج في كافة المختبرات المختص

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