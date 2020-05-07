الكاظمي والعبادي يتفقان على اهمية وحدة الصف لمساندة الحكومة في تنفيذ خططها

2020/05/07 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي على اهمية وحدة ال...





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