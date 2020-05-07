العراق..أولى جلسات الحكومة الجديدة واتخاذ عدة قرارات

2020/05/07 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الخميس، اولى جلساتها واتخذت قرارات عدة....

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