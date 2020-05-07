الاستثمار الخارجي في تونس أكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفساد - جيلاني الهمامي

2020/05/07 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جيلاني_الهمامي الاستثمار الخارجي في تونسأكذوبة لتبرير التبعية والاستغلال والفسادكثيرا ما قيل أن لا إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية في تونس من دون استثمارات أجنبية.



وتستعمل هذه المقولة كحقيقة أبدية مسلّم بها من الجميع تقريبا.



فقد أصبح التعويل على نمط التنمية الخارجي modèle de croissance exogène الذي ينبني على استجلاب الاستثمارات الخارجية والإنتاج للتصدير هو القاعدة والنظرية الاقتصادية الرسمية.



ويلقى ......





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