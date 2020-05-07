جابر الاحمد الصباح يهنىء رئيس الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة الجديدة

2020/05/07 | 21:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

هنأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس العراقي برهم صالح، بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.



رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية وجاء في نص التهنئة، وفقا لبيان رئاسي عراقي: "يطيب لي بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة على ثقة مجلس...

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