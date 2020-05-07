2020/05/07 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، منح كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان المتوج بلقب الدوري المحلي، لقب هداف البطولة في موسم 2019-2020 رسميا، برصيد 18 هدفا.وكانت الرابطة قد أنهت منافسات الدوري قبل أوانها نهاية شهر أبريل الماضي، بعد زهاء شهر ونصف على تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. إعلان مبابي هدافا للدوري الفرنسي “الليغ 1”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. إعلان مبابي هدافا للدوري الفرنسي “الليغ 1”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).