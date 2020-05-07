إحباط هجوم لداعش على نقطة عسكرية في ديالى

2020/05/07 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى يوم الخميس باحباط هجوم لمسلحي تنظيم داعش في أطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لشفق نيوز ان "عناصر من داعش هاجموا نقاط امنية تابعة للفوج الثالث من الفرقة الخامسة للجيش العراقي في اطراف قرية البو عواد شمال غربي العظيم".

وأضاف أن "قوات الجيش تصدت للهجوم واجبرت الدواعش على الفرار وطاردت المهاجمين مسافات طويلة لتأمين محيط الحادث".

وتعرضت ناحية العظيم مطلع الشهر الحالي الى هجوم استهدف نقطة مرابطة غربي الناحية ضمن حدود ديالى - صلاح الدين واوقع الهجوم 8 ضحايا بين قتيل وجريح.

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