قائد الشرطة الاتحادية: تخبط القرار السياسي وعدم حسم الحكومة صرف الأنظار عن الخطر الحقيقي

2020/05/07 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق الركن جعفر البطاط، إن قرى كركوك مؤمنة 100% وسمحنا للفلاحين بإعادة استئناف الزراعة.وذكر البطاط خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “الكاميرات الحرارية الكاشفة التي تدمرت جهزنا بديلاتها بنفس اليوم، القرار السياسي أثر على عملنا وقطعاتنا مستنفرة منذ 1/تشرين ولغاية اليوم”.وأضاف أن “قواتنا […]

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