مصدر امني لـ”العهد نيوز”: العثور على جهة مجهولة الهوية في احد المنازل شمال بابل

2020/05/07 | 21:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل افاد مصدر امني ، اليوم الخميس، العثور على جثة مجهولة الهوية داخلاحد المنازل في محافظة بابل وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، ” تم العثورعلى جثة مجهولة داخل احد المنازل في قضاء المحاويل التابع الى حي ابو سديرة شمال بابل”.واضاف، ” لايزال الحادث مبهم وليس هناك تصريح رسمي من اي جهة […]

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