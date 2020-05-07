2020/05/07 | 21:44 - المصدر: السومرية نيوز

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السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتعلن دعمها للعراق

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