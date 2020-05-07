2020/05/07 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف تدريباتها المحدودة يوم الجمعة، بعد أقل من شهرين من توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والعالم.

ولن تكون التدريبات كما كانت معتادة في ظل منع وجود المدربين والمدربين المساعدين، غير أنها خطوة نحو الأمام لاستئناف الموسم المتوقف منذ مارس.

ووفقا لمذكرة من إدارة البطولة، يجب على اللاعبين ارتداء الكمامات داخل المنشآت التدريبية "ما عدا في أوقات التدريبات البدنية".

ويجب على الفرق تعقيم جميع الأدوات المستخدمة في التدريبات.

ومن الممكن أن تلعب التعديلات على أوامر البقاء في المنزل دورا في استئناف تدريبات الفرق، إذ بدأت بعض الولايات في تخفيف قيود العزل بينما لا تزال أخرى تفرض قيود التباعد الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام إن "هيوستون روكتس" و"دنفر ناغتس" سيفتحان مراكز التدريب على الفور بعد انتهاء أوامر البقاء في المنزل في تكساس وكولورادو.

ومع توقف كل منافسات المحترفين فالعديد من البطولات في أميركا الشمالية تدرس كيفية استئناف الموسم.

وعادت فرق دوري كرة القدم إلى التدريبات يوم الأربعاء مع الالتزام بالقيود، بينما تخطط بطولة "ناسكار" للسيارات لاستئناف الموسم يوم 17 مايو بدون جماهير.

وكان دوري السلة أول بطولة للمحترفين تتوقف في أميركا الشمالية بسبب فيروس كورونا، بعد التأكد من إصابة رودي جوبير لاعب يوتا جاز في بداية مارس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مد تعليق نشاط كرة القدم في مصر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مد تعليق نشاط كرة القدم في مصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).