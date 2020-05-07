التعليم العالي تنفي الغاء التعليم الالكتروني والعودة للدارسة الاعتيادية

2020/05/07 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، الغاء التعليم الالكتروني والعودة للدارسة الاعتيادية...





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