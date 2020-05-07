الموسوي:لا يحق لاي وزير في حكومة عبد المهدي ممارسة صلاحياته بعد منح الثقة للكاظمي

2020/05/07 | 21:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الخميس، ان الوزراء السابقين ليس لديهم اي صلاحية في اتخاذ اي قرار بعد تأديه حكومة الكاظمي اليمن الدستوري في البرلمان.ودعا الموسوي في بيان تلقته /المعلومة/، الى “ادارة الوزارات السبعة التي لم يمنح وزراؤها الثقة من قبل اقدم موظف او اعلى درجة وظيفية بالوزارة لحين ترشيح […]

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