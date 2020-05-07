مكتب الكاظمي ينفي خبر عن عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول

2020/05/07 | 21:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول.واوضح المكتب في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان ” المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ينفي البيان المتداول عن عقد الحكومة الجديدة اجتماعها الأول ويؤكد أن ماجرى اليوم هو فقط مراسم استلام وتسليم بين الحكومتين السابقة والجديدة والتي سيتم نشر […]

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