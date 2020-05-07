خاص لـ”العهد نيوز”.. رجال دين في تكريت يقدمون مقترحا لخلية الازمة من أجل إعادة افتتاح المساجد

2020/05/07 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين قدم رجال دين في تكريت بمحافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، مقترحا لخلية الازمة بشأن افتتاح الجوامع لإقامة الصلوات.وقال الشيخ محمد التكريتي”امام مسجد” في حديث لـ “العهد نيوز” ، ” اننا نتكفل بعمل غرفة ٣*٢ الكترونية حساسات للتعفير عند باب المسجد ويتم توزيع كمامات وقفازات( كفوف ) يُلزم كل مصلي بإرتدائها […]

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