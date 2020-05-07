بالارقام،،تعرف على مجموع غرامات حظر التجوال: اكثر من 95 ألف مركبة

2020/05/07 | 21:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لتطبيقها حظر التجوال الشامل والجزئي في إطار اجراءات الحد من انتشار وباء كورونا المستجد في العراق.وقال بيان للقيادة، تابعته “يس عراق”، انه “تم القبض على ٣٨٨٠٨ مخالفاً لحظر التجوال”.واضافت القيادة، بحسب بيانها، انه “تم حجز ٢٥٠١ عجلة ودراجة نارية مختلفة، وتغريم ٩٥٥٠١ […]

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