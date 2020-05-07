فرنسا تسجل أدنى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ 4 أيام

2020/05/07 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا اليوم الخميس أدنى نسبة ارتفاع للحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا منذ 4 أيام.وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى وفاة 178 شخصا بسبب الفيروس اليوم، ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.7% بالمقارنة مع حصيلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25987 حالة.وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص في غرف […]

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