2020/05/07 | 21:58 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة سجلت فرنسا اليوم الخميس أدنى نسبة ارتفاع للحصيلة اليومية للوفيات بسبب فيروس كورونا منذ 4 أيام.
وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى وفاة 178 شخصا بسبب الفيروس اليوم، ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.7% بالمقارنة مع حصيلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25987 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص في غرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجل أدنى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ 4 أيام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى وفاة 178 شخصا بسبب الفيروس اليوم، ما يشكل ارتفاعا نسبته 0.7% بالمقارنة مع حصيلة أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25987 حالة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص في غرف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تسجل أدنى نسبة وفيات بفيروس كورونا منذ 4 أيام) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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