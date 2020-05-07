عمليات بغداد: دخول 85537 عجلة لمواد غذائية منذ 17 آذار

2020/05/07 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، دخول 85537 عجلة تحمل مواد غذائية الى العاصمة بغداد منذ قرار حظر التجوال الوقائي في 17 من آذار الماضي.

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