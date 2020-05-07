الكاظمي يلتقي السيد الحكيم ويبحثان مهام الحكومة الجديدة بعد منحها الثقة

2020/05/07 | 22:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم في أول لقاء سياسي بعد نيل حكومته الثقة تحت قبة البرلمان.

واكد السيد الحكيم ضرورة أن تكون الازمات على رأس الاولويات بالنسبة للحكومة كمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الازمة الاقتصادية نتيجة انخفاض اسعار النفط، مشددا في الوقت نفسه على تنفيذ البرنامج الحكومي واجراء الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير بيئة انتخابية تنافسية بين الجميع.

وأشار الى أن العراق منطقة التقاء المصالح لا تقاطعها، داعيا الى سياسة خارجية متوازنة، مع ضرورة الانتهاء من اكمال باقي الوزارات الشاغرة ليتسنى للحكومة التحرك على وفق خط افقي واحد.

وجدد رئيس تيار الحكمة دعوته الحكومة الى تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والتواصل مع الشباب والاستماع لهم وتحريك عجلة الاقتصاد عبر دعم القطاع الخاص، معربا عن دعمه لأية خطة ترتقي بالمنتج الوطني.

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