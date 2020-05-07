2020/05/07 | 22:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فالح حيدر القيراني المراهقة مرحلة عُمرية تبدأ بعد مرحلة الطفولة وقبل مرحلة الرشد، قبل أن ينضج الشاب الفتي يدخل في مرحلة حساسة جدا وهي مرحلة المراهقة، ويجمع علماء النفس على انها اصعب واخطر مرحلة يمر بها الإنسان نظرا لقوته الجسمية وشغفه واندفاعه وحبه للظهور مقابل عدم نموه العقلي بما يمكنه من السيطرة على جموحه واندفاعه، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرحلة المراهقة وخطورتها) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرحلة المراهقة وخطورتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).